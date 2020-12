Opnieuw ongeluk bij station Leeuwarden: net op avond dat de raad erover praat

Woensdagavond is er opnieuw een persoon aangereden door een auto op het Stationsplein in Leeuwarden. Het betreft een fietser die viel en naar het ziekenhuis is overgebracht. Het is niet de eerste keer dat er iemand is aangereden op het plein. Het ongeluk gebeurde precies op de avond dat er in de gemeenteraad van Leeuwarden gesproken is over de verkeerssituatie.