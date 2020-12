Stichting De Fryske Molen 50 jaar: molens in het licht met de kerstdagen

Gedeputeerde Klaas Fokkinga heeft bij molen De Hond in Paesens het eerste exemplaar gekregen van hoofdredacteur Gerben Wijnja, in samenwerking gemaakt met opleider Gild Fryske Mounders. Eigenlijk was er aanvankelijk een ander jubileumprogramma in de planning, maar vanwege het coronavirus loopt het allemaal wat anders.

Verlicht met de kerstdagen

In plaats van het open stellen van de molens voor het publiek worden nu een aantal molens letterlijk en figuurlijk in het licht gezet. Welke molens in het kerstweekend verlicht worden, is te vinden op de website van de stichting.

42 molens

De Fryske Mole heeft 42 molens een een molenromp in bezit. Dat gaat van grote poldermolens tot kleine spinnenkopjes en tjaskers. Anderhalve eeuw geleden telde Fryslân nog zo'n 2.400 molens, daar zijn er nog zo'n 130 van over. Daarom is het waardevol om de nog bestaande molens te bewaren voor de toekomst. De stichting werkt met zo'n 70 vrijwilligers.