School De Wingerd in Damwâld dicht na corona-uitbraak

In overleg met de GGD, de MR en het college van bestuur van SO Fryslân is besloten om beide afdelingen, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, van De Wingerd deze week te sluiten. Interim-directeur Eelke Hoekstra: "We hebben geen idee waar de besmettingen vandaan komen. De GGD is druk met een bron- en contactonderzoek."

Nu de school tijdelijk dicht gaat verloopt het contact met de leerlingen en ouders op een andere manier. "We hebben afgesproken met onze leerkrachten dat ze zoveel mogelijk contact opnemen met onze leerlingen en ook een vorm van thuisonderwijs aanbieden in de vorm van online lessen en ook op andere manieren online te zijn." Het zal niet meevallen voor de leerlingen dat de school dicht is. "Juist deze kinderen hebben de structuur van school nodig en dat wordt op deze manier verstoord."

De school houdt goed in de gaten hoe het nu verder gaat. "Er zijn verschillende collega's getest. Tot nu toe gelukkig allemaal negatief. We hopen dat dit zo verder gaat en overleggen met de GGD wanneer we weer open kunnen."