"Beeld voor Joodse tweeling moet een betere plek krijgen in Leeuwarden"

Dochters van de schoenenpoetser

Het beeld is in 1988 gemaakt door Karianne Krabbendam voor Roosje en Betje Cohen, die geboren werden in 1881 en opgroeiden in de Joodse wijk in Leeuwarden. Zij waren dochters van Salomon Cohen, de schoenenpoetser bij het NS-station. Roosje en Betje waren vaak op de veemarkt te vinden. Roosje nam dan haar handeltje mee, vaak twee grote korven met amandelen in een kinderwagen.

"We worden weer weggestopt"

Roosje en Betje Cohen overleefden de oorlog omdat ze beiden trouwden met niet-Joodse sigarenhandelaren. Deze geschiedenis mag niet worden vergeten, zegt Pool. "Het beeld stond zo mooi onder de bomen met een bankje erbij naast het spoor. Dit raakt me erg. Vooral omdat ik zelf Joods ben. Mijn moeder heeft al zoveel meegemaakt en dan voelt dit niet goed: we worden weer weggestopt."

Ze verwijst naar de Joodse gemeenschap in Leeuwarden waar na de oorlog maar een klein deel van overbleef. Van de bijna 700 Joden in Leeuwarden zijn er 542 vermoord. Voor deze slachtoffers komt er in Leeuwarden een namenmonument. Dat wordt op 4 mei onthuld.