Bezoeker gerechtsgebouw Leeuwarden weigert mondkapje te dragen

Een man van 41 jaar uit de gemeente Waadhoeke weigerde om een mondkapje te dragen in het gerechtsgebouw. Hij werd daar door de politie op aangesproken en weggestuurd, maar hij weigerde te vertrekken. Bovendien probeerde de man het mondkapje bij een van de politiemensen van het gezicht te trekken. Daarbij ging de bril van de agent kapot.

De man is aangehouden en kan een boete verwachten. De politie heeft aangifte gedaan. Dinsdag was de eerste dag dat het mondkapje wettelijk verplicht was.