CNV bezorgd over vaccinatie-ambities: "Te laat begonnen aan grote opgave"

De kwetsbaren, ouderen en zorgpersoneel zouden volgens de plannen van het kabinet na 4 januari als eerste moeten worden gevaccineerd. Daar kan Fortuin zich wel in vinden. "Als je een volgorde moet bepalen zal daar altijd kritiek op zijn. Het hangt ook maar van de capaciteit af. Daar gaat onze kritiek meer over. We zien in andere landen dat men druk is met het inrichten van vaccinatiestraten, het ombouwen van teststraten en het inrichten van sporthallen. In Nederland is daar nog geen plan voor."

Zorgen over plannen

Voorzitter Fortuin geeft aan iedere dag berichten te krijgen van mensen die bezorgd zijn over de plannen. "Het valt op hoeveel berichtjes ik krijg van huisartsen en mensen uit de gezondheidszorg die zeggen: jullie hebben een punt, want wij weten op dit moment nog helemaal niets. Wij zijn er nog niet klaar voor. Het is heel wat anders dan een gewone griepprik. Het gaat om grotere aantallen en het moet bij -80 graden worden bewaard. Die infrastructuur hebben we nog helemaal niet."

"Nederland loopt achteraan"

En daardoor ontstaat er veel economische en sociale schade. "Elke week dat er langer wordt gewacht betekent ook weer mensen die positief testen, in quarantaine moeten en niet kunnen werken. Wij hebben er ook bij testen in het verleden achteraan gelopen in vergelijking met andere landen. We hebben een slechte track record. Nederland moet er iedere keer capaciteit bij kopen," geeft Fortuin aan.