ELP Smallingerland blijft tegen belastingverhoging om gat in begroting te dichten

Smallingerland moet een gat van 85.000 euro op een begroting van 200 miljoen dichten, anders komt de gemeente onder financieel toezicht van provincie. Volgens De Vries moet het lukken om de begroting rond te krijgen, maar zonder verhoging van de belasting.

"We hebben de wethouder gevraagd om met scenario's te komen, waar wij als raad over kunnen debatteren. Hopelijk allemaal met ons volle verstand, in het belang van Smallingerland", zegt De Vries. "Nu, 31 volwassen mensen zouden dat gat toch wel kunnen dichtmaken, zonder dat wij op voorhand al de makkelijkste weg kiezen om de belasting te verhogen?"

Wethouder Felix van Beek had al verwacht dat de provincie de begroting zou afkeuren. Hij wilde de belastingen verhogen. De ELP, de VVD en het CDA wilden 3 miljoen euro bezuinigen op het sociaal domein en 1 miljoen op de eigen organisatie, maar volgens de provincie is niet goed omschreven hoe de gemeente dat dan moet doen. De artikel 12-status dreigt, waarbij de gemeente een deel van de financiële zelfstandigheid inlevert. Maar Smallingerland krijgt nog één kans om wel een goede begroting in te leveren.