Romke de Jong toch van plek 21 naar 24 gezakt op kandidatenlijst D66

De Friese fractievoorzitter Romke de Jong is toch niet op de 21ste plek geëindigd op de D66-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Hij is drie plaatsen gezakt naar nummer 24. Op 11 november was er al een concept-kandidatenlijst bekend, maar daar mochten de leden van de partij nog over stemmen. Daardoor is de ijsfabriekdirecteur uit Gorredijk lager geëindigd.