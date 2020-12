Oud-Sneker op Malta veroordeeld tot 30 jaar voor moord op ex

Het slachtoffer werd in augustus 2018 dood gevonden bij haar apparatement op Malta. Ze was ernstig mishandeld en haar haar keel was doorgesneden. Jelle R. kwam al vrij snel in beeld als verdachte, omdat op camerabeelden te zien was dat hij in de buurt van het appartement een mes weggooide.

De oud-Sneker had voor de moord levenslang kunnen krijgen, maar hij heeft een deal kunnen sluiten met de aanklagers.

Jelle R. en zijn vriendin werkten beiden voor hetzelfde bedrijf iGaming. Ze hadden twee jaar lang een relatie. Het motief voor de moord zou geweest zijn dat Jelle R. het niet kon verkroppen dat de relatie stukgelopen was.