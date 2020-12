Kinderartsen: geen verlenging kerstvakantie, kinderen moeten naar school

Kinderartsen van het platform Dokters voor Kinderen zijn er duidelijk over: de kinderen moeten gewoon naar school. Ze doen daarom een oproep aan het kabinet om de kerstvakantie niet te verlengen. De Jong-Van Kempen: "We moeten dat pas als laatste redmiddel inzetten. We moeten het niet gaan omdraaien. Als het effect heeft, gaan we de scholen vaker dichtgooien en dat is niet in het belang van het kind."

Ouders aan zet

De ouders zijn nu aan zet, aldus de kinderartsen. In de herfstvakantie namen de besmettingen af omdat ouders besloten om thuis te blijven. "Afgelopen vrijdag, op Black Friday, was er enorme drukte in de stad. Het moet niet zo zijn dat we de scholen sluiten, zodat ouders thuisblijven, want dan draaien we de situatie om", vindt De Jong-Van Kempen.

Volgens de kinderartsen moeten de scholen openblijven vanwege hun belangrijke maatschappelijke rol. "School is meer dan alleen onderwijs. Je leert je er ontwikkelen, school biedt structuur en veiligheid. Dat mogen we ze niet zomaar afnemen", zegt De Jong-Van Kempen. Uit onderzoek tijdens de eerste coronagolf bleek daarnaast dat het sluiten van de scholen veel negatieve gevolgen heeft voor de fysieke en mentale gezondheid. "Het mag niet zo zijn dat het onderwijs een soort knop wordt waar we aan gaan draaien als we de besmettingscijfers omlaag willen brengen."

Oudere kinderen

Daar komt bij dat er vooral besmettingen worden vastgesteld onder oudere kinderen. "In de bovenbouw zien we dat de besmettingen toenemen", zegt De Jong-Van Kempen. Ze vindt het daarom niet logisch dat alle scholen worden gesloten. Het RIVM onderzoekt nu hoe groot de rol is die oudere kinderen spelen in de verspreiding van het coronavirus.

Volgens De Jong-Van Kempen kunnen de scholen zelf ook nog meer inzetten op het voorkomen van besmettingen, bijvoorbeeld door afstand te houden en mondkapjes te dragen. "Er zijn nog zoveel stappen te zetten."

Het kabinet komt op 8 december met een beslissing. "Wij hopen dat ze onze oproep serieus nemen", besluit De Jong-Van Kempen.