Stichting ziet nieuwe kansen in strijd tegen windpark Nij Hiddum-Houw

"Het is eigenlijk precies wat we verwachten dat er zou gebeuren", zegt Koers. "De vergunning is onherroepelijk en dus gaat de provincie het plan niet intrekken. En dat is juist wat we nodig hebben."

Opnieuw naar de Raad van State

Een afwijzing nodig hebben om nieuwe kansen te creëren lijkt controversieel. Dat vergt enige uitleg: Koers wil opnieuw naar de Raad van State om de besluitvorming aan te vechten. Daarvoor heeft hij een afwijzing van een overheid nodig, want daartegen kan dan weer bezwaar worden gemaakt.

Het gaat niet alleen om Nij Hiddum-Houw. Koers: "Ik heb hetzelfde gedaan bij Wynpark Fryslân in het IJsselmeer. Bij de gemeente Súdwest-Fryslân en het ministerie."

Europese regels

Koers wil op deze wijze helderheid verkrijgen over de rechtmatigheid van de vergunningen. Zijn ze volgens de wet? In Europa zijn voorbeelden aan te wijzen waarbij het Europese Hof de overheden op de vingers heeft getikt bij het afgeven van vergunningen. Het betreft twee zaken in België.

"Daar werd ook de vraag gesteld of de wettelijke regelingen wel op de juiste manier tot stand zijn gekomen. Het Hof oordeelde dat er een Milieu Effect Rapportage (MER) plaats heeft moeten vinden in het zogenaamde activiteitenbesluit. Daar staat in wat wel en niet mag als het gaat om bijvoorbeeld geluid. Maar die MER is daar niet gedaan. Dat geldt hier ook."