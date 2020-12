Costa del Harlingen: algenscherm moet strand schoonhouden

Al jaren een drama

Wat nu wel te zien is in Harlingen is een modderig, slijkachtig strand. "Je staat er soms tot aan je enkels in," zegt wethouder Erik de Groot. "Dat is een drama. We willen hier een mooi strand maken, dat in ieder geval schoon is."

De Groot is niet de eerste die deze wens heeft. Het probleem bestaat al jaren. In 2016 maakte Omrop Fryslân al eens een reportage over het modderstrand bij Harlingen. Het is daarom nu ook de vraag of dit algenscherm echt zal helpen.

"Een pilot doe je om te kijken of het idee dat je hebt, ook in de praktijk gaat werken," zegt De Groot. "Natuurlijk ben ik vol goede moed, de realiteit van een pilot is dat je bekijkt of jouw idee functioneert. Ik heb goede hoop dat het filteren een meerwaarde is voor een schoner strand." In juli begint de proef en zullen de schermen worden uitgezet.