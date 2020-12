Leeuwarder horecaondernemers willen op 17 januari weer open, ook al mag het niet

Tijdens de eerste lockdown in maart moesten horecazaken al dicht en in de zomer mochten ze beperkt open. Sinds half oktober moesten ze opnieuw de deuren sluiten, terwijl ze er volgens eigen zeggen alles aan gedaan hadden om coronaproof open te kunnen blijven. "Het is vele ondernemers een doorn in het oog dat ze geen enkele vorm van perspectief krijgen vanuit de overheid. Al maanden niet", zegt Jan Vos, een van de initiatiefnemers van de actie.

Het kabinet zegt in gesprek te blijven met de horecabranche over de coronamaatregelen en steunpakketten. Op 8 december neemt het kabinet de eerste besluiten over de komende periode. Maar ook daarna en voor 17 januari zal er nog een aantal beslissingen vallen, zegt een woordvoerder van het kabinet. Daarbij is alles afhankelijk van de ontwikkelingen van het coronavirus.