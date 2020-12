Sluiting zuivelfabriek Dronryp na 130 jaar: "Dramatisch voor dorp en werknemers"

De voorgenomen sluiting is een grote schok voor het dorp waar de fabriek zo'n lange historie heeft, volgens Tange. "Ongeveer een jaar geleden zaten we hier op een informatieavond. Er zou een nieuwe poedertoren worden gebouwd. De vergunningen waren al verleend. Een mooie toekomst voor de fabriek zou het worden. Dan komt dit nieuws wel als een donderslag bij heldere hemel."

Dramatisch

Het was Tange wel opgevallen dat er weinig actie was bij de fabriek. "Geen voorbereidingen voor de bouw van de toren. Procedures, dachten we. Heeft zijn tijd nodig. Dat dit eraan zat de komen, hadden we niet verwacht. Dit is dramatisch voor het dorp en voor de mensen die er aan het werk zijn. Triest."

130 jaar

De fabriek bestaat al 130 jaar. "Vroeger was het dé werkgever van het dorp In de loop der jaren is dat wel iets minder geworden. Maar ook al komen de werknemers uit andere dorpen, het blijft een grote klap als zo'n fabriek plotseling moet sluiten."

"We wisten dat er bij FrieslandCampina van alles aan de hand was qua bezuinigingen. In Gerkesklooster en Wolvega verdwijnen ook arbeidsplaatsen. De provincie Fryslân wordt zo wel erg hard getroffen."

Overleg met wethouder

Tange heeft meteen contact gezocht met wethouder Caroline de Pee die in de gemeente Waadhoeke economische zaken in portefeuille heeft. Ze gaan het hebben over wat de voorgenomen sluiting betekent voor het dorp. "Heel misschien kunnen we er nog iets aan doen. We weten het niet."