RIVM: 89 nieuwe coronabesmettingen; vijf personen overleden

De meeste besmettingen zijn de afgelopen 24 uur vastgesteld in de gemeente Súdwest-Fryslân (28). Daarna in Noardeast-Fryslân (11) en Leeuwarden en De Fryske Marren (beide 8). Er is in het afgelopen etmaal geen enkel persoon opgenomen in het ziekenhuis met coronaverschijnselen.

In zowel de gemeente Súdwest-Fryslân als Weststellingwerf zijn twee personen overleden aan het coronavirus. Ook in Noardeast-Fryslân was er in de afgelopen 24 uur een coronastergeval.