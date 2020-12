Friese dagbladen definitief in Belgische handen

De nieuwe situatie betekent dat Pier Baarsma ophoudt als algemeen directeur van de NCD Mediagroep waar hij sinds 2018 werkzaam was. Koos Boot komt als nieuwe CEO aan het hoofd van de NDC Mediagroep te staan, samen met de huidige algemeen directeur Evert van Dijk. Boot groeide op in de provincie Drenthe en studeerde in Groningen.

De overname van de NDC Mediagroep door Mediahuis versterkt beide partijen, zo schrijven ze in een verklaring. Zo sluit de geografische dekking van de NDC goed aan bij de andere activiteiten van Mediahuis op de Nederlandse markt en vormen de NDC-merken een verrijking voor het Mediahuis-portfolio. Tegelijkertijd stelt de overname de NDC Mediagroep in staat om aan digitale en commerciële slagkracht te winnen. NDC werkte de afgelopen jaren al sterk aan meer digitalisering.