Gewest Fryslân komt met allereerste coronaprotocol voor ijsclubs

Grou

De Vries keek woensdagochtend bij de ijsbaan van Grou, die net onder water wordt gezet en waar hij 50 jaar lang voorzitter van is geweest. "Dat is het plaatje dat we willen hebben, het begin van de winter!" Op de baan van Grou kunnen normaal makkelijk 100 mensen rondjes rijden. "Het is een hele grote baan. Maar er zijn ook ijsbaantjes die de helft kleiner zijn. Die kunnen ook uit de voeten met het stappenplan, maar moeten wel scherper toezicht houden."

Flink stappenplan

De Vries denkt dat de ijsbaanbesturen er wel even voor moeten zitten om het protocol door te nemen. "Er staat heel wat in, maar het kan niet anders. We willen graag weer het ijs op en dan moeten we er wel met elkaar voor zorgen dat we het voor elkaar krijgen."

De ijsclubs hebben tot nu toe positief gereageerd op het feit dat er een protocol komt. Er zijn nog geen verenigingen geweest die zeggen het niet te zien zitten om open te gaan. De Vries: "Deskundigen zeggen dat het protocol fantastisch in elkaar steek. Ik denk dat alle ijsclubs ernaar snakken om weer open te gaan, dus open die boel!"