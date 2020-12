Eind aan melkpoederproductie Dronryp en Gerkesklooster; 57 banen verdwijnen

Het beëindigen van de melkpoederproductie is onderdeel van de reorganisatie die FrieslandCampina afgelopen maand aankondigde.

De poedertoren in Gerkesklooster deed dienst als noodvoorziening voor de verwerking van melk in het geval van een storing op een andere plek in het netwerk. De poederproducten die in Dronryp worden geproduceerd, zijn voor toepassing in kindervoeding, medische voeding en sportvoeding. Deze producten zullen nu op andere productielocaties van FrieslandCampina worden geproduceerd.

Personeel

Het besluit heeft grote gevolgen voor het personeel. Volgens president Herman Ermens van FrieslandCampina Ingredients. zijn er als gevolg van de reorganisatie geen nieuwe arbeidsplekken ontstaan in andere vestigingen van het bedrijf. "Ik ben me ervan bewust dat dit besluit een grote impact heeft op betrokken medewerkers en we zullen hen uiteraard zo goed mogelijk begeleiden in dit proces."

Wat die begeleiding inhoudt, vertelt Jan-Willem ter Averest van FrieslandCampina: "We gaan samen met het personeel bekijken of er andere mogelijkheden zijn, binnen of buiten Friesland Campina. We zijn ook op andere plekken aan het bekijken of we overproductie kunnen weghalen uit het bedrijf. Dat betekent dat er niet altijd werk voor deze mensen zal zijn. Als dat wel het geval is, bekijken we of dat passend werk is."