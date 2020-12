Museum Joure weer open na opknapbeurt: "Het is wel heel stil als we dicht zijn"

Het museum bestaat uit tien monumentale gebouwen, deels aan het water. De kaden moesten worden vernieuwd. "Als het hard regende, spoelde het zand onder de straatstenen vandaan", vertelt Iris Nutma van Museum Joure. Het werk is nog niet helemaal klaar, maar alle gebouwen zijn nu wel weer toegankelijk voor publiek en het museum is corona-veilig.

De kaden behoorden vroeger tot de openbare weg. Ze zijn eigendom van de gemeente. Die heeft de vernieuwing dan ook betaald en dus het kost het het museum geen geld. En dat is een meevaller in deze onzekere tijden.

Dit voorjaar moest het museum ook al dicht in de maanden dat er anders altijd veel toeristen komen. In de zomer was het dan wel weer drukker bezocht dan doorgaans, omdat veel Nederlanders vakantie hielden in eigen land. De uitstekende zomer heeft veel goed gemaakt, zegt Iris Nutma.

Omdat november altijd een maand is met weinig bezoekers, hebben ze bij het museum besloten het opknapwerk dan maar te laten doen en dus langer dicht te blijven. Nutma is blij dat ze weer open zijn: "Daar zijn we voor. Het is wel heel stil als we dicht zijn."