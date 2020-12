Wetterskip heft twee gemalen op en bouwt nieuw circulair gemaal in Leeuwarden

Wetterskip Fryslân gaat zijn nieuwe gemaal Kalverdijkje in Leeuwarden volledig circulair bouwen. Dat houdt in dat onder andere grondstoffen slim worden gebruikt, waardoor die oneindig kunnen worden hergebruikt. Het Wetterskip verwacht in februari 2021 van start te kunnen gaan met de voorbereidende werkzaamheden. De daadwerkelijke bouw begint in de zomer van 2021.