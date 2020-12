GroenLinks in Tweede Kamer: maak meer ruimte voor fietser op Afsluitdijk

Omdat het fietspad op dit moment wordt gebruikt door het werkverkeer is fietsen over de Afsluitdijk voorlopig niet mogelijk. Zolang het werk nog doorgaat, kunnen fietsers wel gebruikmaken van de speciale fietsbus om de Afsluitdijk over te steken. Maar die optie kan niet op veel enthousiasme van fietsers rekenen.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft beloofd te overleggen met de fietsersbond om delen van het fietspad weer te openen, zodra de weg klaar is.

Concreter plan

Tweede Kamerlid Laura Bromet van GroenLinks hoopt echter dat de minister met een concreter plan komt. "Het is heel treurig, het is de verbinding van Fryslân met de rest van Nederland en die is heel belangrijk. Ik vind het heel zuur voor de fietsers en de wandelaars dat ze nu in plaats van drie jaar zes jaar niet over de dijk dreigen te kunnen gaan."

De weg wordt in 2023 opgeleverd en dan moet het verkeer er weer langs kunnen. Dat geldt echter niet voor de voetgangers. Bromet: "Van Nieuwenhuizen is een VVD-minister en die heeft misschien minder hart voor de fietser en de wandelaar en meer voor de automobilist." Het Tweede Kamerlid verwacht echter bereidwilligheid van de minister. "Ze gaf ook al concrete suggesties."