UPDATE: Drietal vast voor diefstal na politieachtervolging in Joure

Net voor twaalf uur 's avonds merkte de politie de autobus op. Toen zij het kenteken controleerden, bleek de wagen geregistreerd te staan als gestolen. e politie gaf de bestuurder op de A6 een volgteken om de wagen en de inzittenden op een veilige plek te controleren. De bestuurder van de autobus had echter andere plannen en drukte onmiddellijk het gaspedaal in. De politie zette daarop de achtervolging in.

Na een korte achtervolging zette de bestuurder zijn wagen stil op de Eeltsjebaes in Joure. De bijrijder, een 37-jarige man uit Almere, kon meteen worden aangehouden. De bestuurder ging er echter vandoor.

Zoektocht

Politieagenten, een speurhond en een politiehelikopter werden ingezet om de wijk uit te kammen. Na een uur werd de bestuurder aangetroffen in een achtertuin aan de Ulekamp in Joure, waar hij zich had verstopt. Deze man, de 32-jarige inwoner van Almere, is aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex in Leeuwarden.

Een mogelijke kompaan van het tweetal, een 18-jarige inwoner van Almere, is ook aangehouden.

Gestolen

De autobus waar het drietal in reed, bleek gestolen. In de wagen troffen de agenten een motor aan. Uit onderzoek blijkt dat die ook is gestolen. Ook werd er nog een personenauto in beslag genomen.

De drie verdachten zitten vast in afwachting van de uitkomsten van het verdere onderzoek.