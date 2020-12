Drietal aangehouden na politieachtervolging in Joure

De achtervolging eindigde op de Eeltsjebaes in Joure. Al snel werden twee verdachten ingerekend. Een derde persoon wist in eerste instantie te ontkomen. Met behulp van een politiehelikopter werd niet veel later de derde verdachte opgespoord in een achtertuin van een woning en aangehouden.

De autobus waar het drietal in reed, bleek gestolen. In de wagen troffen de agenten een motor aan, die mogelijk ook gestolen is. Ook werd er nog een personenauto in beslag genomen.

De drie verdachten zitten vast in afwachting van de uitkomsten van het verdere onderzoek.