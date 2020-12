Minister Van Nieuwenhuizen: 'Niet bezuinigen op Afsluitdijk nu renovatie duurder uitvalt'

Op basis van nieuwe, verbeterde gegevens worden de sluizen op zijn minst 53 miljoen euro duurder en duurt de oplevering een paar jaar langer. "Ik had geweldig de pee in toen ik dat voor het eerst hoorde", zei minister Cora van Nieuwenhuizen dinsdag tegen de kamercommissie. Die was kritisch over de 'rekenfouten' voor de nieuwe Afsluitdijk.

"Als zoiets in het bedrijfsleven gebeurt, is het bedrijf weg", zei Tweede Kamerlid William Moorlag van de PvdA. Jaco Geurts van het CDA wilde van de minister weten hoe duur de afsluitdijk precies wordt, maar de minister noemde geen nieuw bedrag. "Het kan toch niet zo zijn, dat het een open einde regeling wordt?", zei de christendemocraat.

'Niet bezuinigen op uitvoering'

Volgens minister Van Nieuwenhuizen lopen alle andere onderdelen van de Afsluitdijk wel volgens schema. "De weg wordt gewoon in 2023 opgeleverd. Het verkeer moet dan alleen nog bij de sluizen rekening houden met oponthoud, maar kan verder gewoon doorrijden."

Moorlag vindt ook dat er niet bezuinigd mag worden op de uitvoering van de Afsluitdijk, nu de spuisluizen duurder uitvallen. "Het is een iconisch project, het enige infraproject van Nederland dat je in de ruimte kunt zien." De minister erkende dat. "Iedereen moet volgens planning weer van de Afsluitdijk kunnen genieten, in de auto, wandelend of op de fiets."

Dat laatste is voorlopig een probleem, omdat het fietspad op dit moment gebruikt wordt door het werkverkeer en fietsen over Afsluitdijk voorlopig niet mogelijk is. De minister zegde toe dat ze zal overleggen met de fietsersbond over de mogelijkheid om delen van het fietspad weer te openen, zodra de dijk daar klaar is. "Voor de rest van de dijk blijft er gewoon een fietsbus voor fietsers en wandelaars."