Wetenschappers laten dode walvis liggen op Rottumerplaat: "Unieke kans"

"We laten het liggen omdat het een unieke locatie is op Rottumerplaat: er komen geen mensen. Het is gesloten gebied, dus qua veiligheid is er geen gevaar. Als er mensen komen zijn dat onderzoekers of vrijwilligers, wadwachters of vogelwachters. Mensen met verstand van zaken. Dat kun je controleren. Qua veiligheid is dit een unieke kans", zegt Kooistra.

De dwergvinvis is met een trekker verder Rottumerplaat opgetrokken, zodat er geen gevaar is voor de scheepvaart.

Zeearend

"We willen kijken of er ook natuurwinst valt te behalen voor speciale soorten of misschien gewoon meeuwen. Hoe ontwikkelt zich dat? Dat willen we graag weten. Daarom hebben we een heel monitoringsprogramma opgezet. Er zijn de afgelopen weekend onderzoekers langs geweest, die hebben camera's geïnstalleerd. We zijn heel benieuwd wat erop af komt. Het is dichtbij het Lauwersmeergebied, daar zit ook een zeearend. Zal die erop afkomen?", vraagt Kooistra zich af.

De resultaten van het onderzoek worden binnen een jaar verwacht.