'Kennisberaad': een oplossing voor het Fries of het zoveelste praatclubje?

Bestuurder Freddy Weima van DINGtiid is het met Poepjes eens. "Daarom stellen wij voor om tot een traineeprogramma te komen. Dat je echt actie onderneemt om jong talent erbij te trekken en een kans te geven." Jong wetenschappelijk talent moet in Fryslân gehouden worden, vindt hij. "Je moet ze echt verbinden aan kennisinstellingen. Dat hoeft niet een instelling te zijn, maar het systeem als geheel. Het gaat om de Friestalige kennissector, om de toekomst van het Fries."

"We kunnen er meer uithalen"

Weima denkt dat er meer uit de budgetten kan worden gehaald dan nu het geval is. "Wij denken dat er al een heel behoorlijk bedrag naar de kennissector gaat. Het mag ook nog wel meer zijn voor ons. Maar ook uit het budget dat er nu is kunnen we meer halen dan nu het geval is. Als er meer samenwerking en ruimte voor jong talent is."