Súdwest-Fryslân wil kwart miljoen in nieuwe fietspaden steken

Eerder heeft de gemeente toegezegd om geld beschikbaar te stellen voor onderhoud. Toen stond er 750.000 voor, maar na bezuinigingen is er nu 250.000 van over. Daardoor kan een vrij liggend fietspad tussen Sijbrandaburen en Spears voorlopig niet doorgaan, want dat kost een half miljoen euro.

Wat het college betreft gaat er 90.000 euro naar rode stroken en maatregelen die de snelheden moeten verminderen langs de route tussen Sijbrandaburen en Terzool. Daarnaast moet er 160.000 euro naar fietsvoorzieningen bij het viaduct onder de A7 bij Nijland.

Nu subsidie aanvragen

Door 250.000 euro uit te geven, kan de gemeente ook subsidie aanvragen bij de provincie en het Rijk. Dat kan alleen als de gemeente zelf ook geld beschikbaar stelt. Helemaal geen geld uitgeven aan de fietspaden zou niet goed zijn voor de veiligheid en voor het vertrouwen van de gemeenschap in de gemeente, omdat de gemeente eerder toegezegd heeft om werk van de fietspaden te maken.