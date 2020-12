Friezen zijn de gelukkigste mensen van het land

"Dat geloof ik graag, we wonen hier immers prachtig", zegt een inwoner van Fryslân. De vrouw haalt net een visje in Gytsjerk en woont zowel in Burgum als op Ameland. "We hebben mooi de ruimte, geen files. Ik woon hier met veel plezier". Een andere inwoner die boodschappen doet, sluit zich daarbij aan. "We hebben hier natuurlijk mooie natuur, we zijn veel buiten, dus ik denk wel dat we hier allemaal heel gelukkig zijn."

Friese paradox

"Friezen zijn net iets gelukkiger dan de rest van Nederland", legt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS uit. "De verschillen zijn niet heel groot, maar toch springen de Friezen er een beetje uit". Hoe het precies kan dat de Friezen iets gelukkiger zijn, vindt Van Mulligen ook wel opmerkelijk. "We noemen het ook wel de Friese paradox, want de inkomens in Friesland zijn helemaal niet zo hoog. Meestal zie je dat mensen met lage inkomens minder vaak gelukkig zijn. Maar dat geldt niet voor de Friezen, dus waarschijnlijk spelen er andere zaken mee."

Van Mulligen noemt verschillende voorbeelden die een rol kunnen spelen in in ons gelukkig zijn. "Het kan zijn dat de sociale binding met de mensen om hen heen wat sterker is, dat ze minder vaak alleenstaand zijn. En ook hebben ze vaak een goede gezondheid en vinden ze die gezondheid ook vaak beter dan andere Nederlanders".