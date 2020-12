Drugswoning gesloten aan de Ramstraat in Leeuwarden

Op last van burgemeester Sybrand Buma is er in Leeuwarden een drugswoning gesloten in de Ramstraat. De politie vond op 30 oktober een hennepkwekerij in het huis. Het ging in totaal om 366 potten met reeds afgeknipte planten. Ook lag er ander spul dat met de handel in drugs had te maken, zoals lampen, koolstoffilters en ventilatoren.