Vaccinaties mogelijk vanaf 4 januari: "Veiligheid voor snelheid"

Minister Hugo de Jonge zei dinsdag dat de eerste mensen op 4 januari worden ingeënt tegen het coronavirus. Hij houdt daarbij nog wel een slag om de arm, want het Europees Medicijnagentschap (EMA) moet de vaccins nog goedkeuren.

"Voordat iemand een vaccin aan mag bieden aan de EMA, moet dat vaccin al getest zijn op een grote groep vrijwilligers", zegt Van Elsacker. "Heel veel mensen hebben de vaccins al gehad en dat is allemaal goed gegaan."

Dat kwam ook naar voren de afgelopen weken. Sommige vaccins waren zelfs in meer dan 90% van de gevallen effectief. Belangrijk is wel om daarbij te bedenken dat het vaccin wordt getest op gezonde mensen, zegt Van Elsacker. "Dat is iets anders dan de grote bevolking. Dan gaat de effectiviteit misschien iets naar onderen, want niet iedereen is zo gezond." Maar omdat het vaccin in zoveel gevallen wel werkt, zorgt dat voor een goede beschermingsgraad.

Beleid kan worden aangepast

De strategie van de Nederlandse overheid is om eerst vooral kwetsbaren te vaccineren. Maar mocht het vaccin bij die groep minder goed blijken te werken, kan dat beleid worden aangepast, zegt Van Elsacker.

Zelf heeft ze in elk geval alle vertrouwen in de vaccins. "Er wordt zo zorgvuldig getest. Men deinst er ook niet voor terug om te zeggen dat er nog extra tijd nodig is, zoals bijvoorbeeld AstraZeneca deed. Men is erg kritisch op het eigen handelen."

Het ene vaccin kan bij een persoon ook beter aanslaan dan het andere. Dat is normaal, zegt Van Elsacker. "Dat is ook zo bij bijvoorbeeld Hepatitis B. Daarom is het fijn dat je de keuze hebt uit meerdere vaccins."

Geen twijfel over vaccin

Zelf laat Van Elsacker zich ook vaccineren, zodra dat kan. "Ja, daar heb ik geen enkele twijfel over." Ze hoopt dat dat voor anderen ook geldt. "Ik hoop dat mensen vertrouwen ontlenen aan hoe zorgvuldig het allemaal gebeurt."

Minister De Jonge zegt ook dat vaccinaties alleen in het meest gunstige geval op 4 januari los kunnen. "De EMA en de Europese Commissie zijn eerst aan zet. En veiligheid gaat voor snelheid."