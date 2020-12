Klimaatfietsers halen 3000 euro op voor rechtszaak tegen Shell

De fietsers die afgelopen weekend in Leeuwarden vertrokken zijn dinsdagochtend aangekomen in Den Haag. Het doel van de fietsers was om geld op te halen voor de rechtszaak die Milieudefensie en verscheidene andere organisaties tegen Shell aanspannen. De fietsers hebben tot dinsdagochtend al 2.690 euro opgehaald.