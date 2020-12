F-35 maakt voorzorgslanding vanwege technisch mankement

Het gevechtsvliegtuig is daarop zo snel mogelijk teruggevlogen naar de vliegbasis en heeft daarbij een voorzorgslanding gemaakt. Volgens protocol stond voor de zekerheid de brandwacht van de basis klaar. Onder begeleiding van de brandwacht is 'de kist' naar de hangar gebracht. Getuigen melden ook dat ze rook bij het toestel hebben gezien, de vliegbasis Leeuwarden meldt echter dat er geen brand was in de F-35. Er is mogelijk wel kerosine geloosd.