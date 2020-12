Sneker veroordeeld tot celstraf van 40 maanden voor ontucht met dochters

Het jongste slachtoffer is vier jaar lang misbruikt. De rechtbank neemt het de vader kwalijk dat hij geen oog heeft gehad voor de gevolgen voor de slachtoffers en enkel gericht was op het bevredigen van zijn eigen gevoelens. "Verdachte heeft op grove wijze inbreuk gemaakt op de lichamelijke en geestelijke integriteit van zijn twee dochters, alsmede op hun gevoel van veiligheid in hun eigen woning", aldus de rechtbank.

De rechtbank tilde er zwaar aan dat het misbruik van een van zijn dochters op heel jonge leeftijd begon en jarenlang geduurd heeft. De officier van justitie nam het de verdachte kwalijk dat hij zijn kinderen manipuleerde en ze heeft opgescheept met "een ernstig schuldgevoel". Er zijn geen stoornissen vastgesteld, de man is volledig toerekeningsvatbaar. De opgelegde straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.