Minder ganzen zorgen voor meer schade: ruim 10 miljoen euro

Dat blijkt uit voorlopige cijfers van BIJ12-Faunazaken. Vorig jaar was er voor z'n 9 miljoen euro aan schade. Dat er meer schade is, zou komen door de droogte.

Het is voor het eerst sinds de nieuwe ganzenaanpak van 2017 dat het niet is gelukt om de schade door ganzen met vijf tot tien procent te verminderen. Afgelopen winter waren minder ganzen in Fryslân dan voorgaande jaren. Ook het aantal hectares met grasschade is met twee procent gezakt. Toch hebben ganzen tien procent meer schade aan grasland aangericht dan de vorige twee winters.

'Boeren kunnen er niet zoveel aan doen'

De provincie heeft besloten om het eigen risico van boeren voor de schade niet te verhogen. "Volgens ons beluid kunnen we het eigen risico voor grondgebruikers verhogen als de schade omhooggaat", zegt gedeputeerde Klaas Fokkinga. "Maar we kijken naar de oorzaken. Het lijkt erop dat de droogte van het voorjaar voor een groot deel van invloed is geweest op de grasschade door ganzen. Daar kunnen boeren niet zoveel tegen doen. We zien zelfs dat in de belangrijkste periode het aantal verjaagacties iets is toegenomen. Daarom vinden we het niet redelijk om boeren een hoger eigen risico op te leggen."

Miljoen meer schadevergoeding

Naast dat de schade aan grasland met tien procent is gestegen, is ook de grasprijs met twee cent verhoogd. Alleen al door die hogere grasprijs is de schadevergoeding die de provincie uitkeert al ongeveer een miljoen euro meer dan vorig jaar.