Cambuur Sjoernaal: Slechte wedstrijd tegen Jong PSV, wel drie punten

Cambuur speelde maandag op de namiddag de inhaalwedstrijd tegen Jong PSV. Op 2 november kon deze wedstrijd niet doorgaan vanwege coronabesmettingen in de selectie van Jong PSV. Ondanks een bijna volledig fitte selectie, had Cambuur het moeilijk op sportcomplex De Herdgang in Eindhoven. Het leek er lang op dat het een bloedeloze nul-nul zou worden. Maar het liep toch net even anders. En in het voordeel van de Leeuwarders. Het Cambuur Sjoernaal kijkt terug op de wedstrijd.