Aukje de Vries op plek 8 voorlopige VVD-lijst

In totaal staan er vier Friezen op de lijst van de VVD. De tweede is Harry Bevers, ook uit Leeuwarden, op plek 43. Volgens de laatste peilingen komt de VVD bij de verkiezingen uit op tussen de 38 en 43 zetels. Mocht de partij opnieuw in de regering komen en ministers en staatssecretarissen leveren, dan is de kans aanzienlijk groter dat Bevers in de Tweede Kamer komt. Hij is momenteel raadslid voor de VVD in Leeuwarden.

Ivo de Wolff, fractievoorzitter voor de VVD in De Fryske Marren, staat op plek 65. Roelof Theun Hoen staat 74e. Hij is wethouder in gemeente Weststellingwerf.

Het Friese regiobestuur van de VVD is blij met de Friezen op de conceptlijst. De lijst wordt begin januari officieel vastgesteld.