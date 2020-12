Ook in hoger beroep 20 jaar cel opgelegd tegen weduwe in zaak-Van Seggeren

Voor de uitspraak kwam naar voren dat er in de afgelopen weken nog een brief is opgedoken van de weduwe van Uwe D., de man die de handlanger van Jessica B. zou zijn. In de brief schrijft de weduwe dat Uwe D. onterecht beschuldigd is.

Volgens raadsheer Deuring van het gerechtshof staat vast dat Van Seggeren meerdere keren op z'n hoofd is geslagen met een hard voorwerp. Het hof zegt dat er een relatie bestaat tussen de verfdeeltjes op de schedel van Van Seggeren en de verfdeeltjes die zijn gevonden in de auto van de verdachte.

Het hof zegt ook dat de verdachte niet consistent is geweest in haar verklaringen. Bovendien liegt ze, volgens Deuring. Zo zou ze bij het zoeken naar haar man hem vaak hebben gebeld, maar volgens de telefoongegevens is dat niet zo.