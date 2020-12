Medewerkers supermarkt treden niet op als politie bij mondkapjeplicht

Vooralsnog gaat dat heel goed, merkt Hoitema. "Sinds er een advies geldt om mondkapjes te dragen, is ons beeld dat het steeds beter gaat. Klanten die het eerst niet deden, doen het nu wel."

Niet voor politieagent spelen

Maar als er toch een klant is die het niet wil, dan gaat supermarktpersoneel niet optreden als handhaver. "In die rol willen we onze medewerkers niet plaatsen", zegt Hoitema. "We willen geen handhavers van ze maken."

Daardoor lopen de zaken wel risico op een boete. Branche-organisatie CBL overlegt met de overheid over de aanpak. "We wijzen onze klanten erop en we proberen ze ervan te overtuigen om een kapje op te doen. Dat is de lijn die we volgen. We geven onze medewerkers niet de rol van politie."