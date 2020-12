Steeds meer zware drugscriminelen opgepakt in Fryslân

Georganiseerde criminaliteit in haven Harlingen

In oktober werd bekend dat de havens in het Noorden van Nederland, waaronder die van Harlingen, aantrekkelijk zijn voor de georganiseerde criminaliteit. Dat blijkt uit onderzoek van Pro Facto, in opdracht van het Onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap. Echte concrete informatie heeft de politie niet over georganiseerde criminaliteit in de havens van Harlingen, Lauwersoog, Delfzijl en Eemshaven, maar er zijn wel vermoedens dat er sprake van is.

"Niemand weet eigenlijk wat er zich afspeelt in de havens. Er worden niet zo veel controles gehouden en er is niet zo veel toezicht", legt directeur Niko Struiksma van Pro Facto uit. "Wat ook bijzonder is, is dat de havens, voornamelijk die van Harlingen, erg toegankelijk zijn. Je kunt er dag en nacht in."