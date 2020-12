Gerechtshof doet uitspraak in hoger beroep zaak-Van Seggeren

Het OM denkt dat een oom van B., Uwe D., Van Seggeren om het leven heeft gebracht. Vorig jaar veroordeelde de rechtbank de vrouw tot 20 jaar cel, maar ze ging tegen die straf in hoger beroep.

De weduwe is volledig toerekeningsvatbaar. Volgens het OM zijn er aanwijzingen dat de weduwe een handlanger had. Dat zou haar oom Uwe D. zijn. In april kwam een brief binnen die geschreven zou zijn door D. en waarin hij toegeeft verantwoordelijk te zijn voor de dood van Van Seggeren. "Ik liet de stang uit mijn jas glijden. Ik haalde uit en sloeg hem steeds weer, hij bewoog niet meer en ik reed weg." Uwe D. kan niet meer worden gehoord, want hij overleed in maart dit jaar.

Jessica B. betrokken volgens OM

Volgens het OM is Jessica B. direct bij de moord betrokken. "Wie nou precies wat heeft gedaan, is niet van belang. De rol van de verdachte is zo groot dat van medeplegen sprake is", zei de advocaat-generaal eerder.

De weduwe ontkent elke betrokkenheid. "Ik mis mijn man nog elke dag. Had ik het gedaan, dan had ik het wel gezegd." De advocaat van de vrouw eiste vrijspraak, want volgens hem is er geen hard bewijs. "Het Openbaar Ministerie stapelt speculatie op speculatie."

Schadevergoeding

Van Seggeren werd in juli 2017 dood aangetroffen bij De Westereen. De familie van Van Seggeren wil een schadevergoeding en een hogere straf voor de verdachte, vanwege de 'gruwelijkheid' en het feit dat ze drie jongere kinderen hun vader zou hebben ontnomen.

"De familie vindt het verschrikkelijk dat zij de dader is", zegt de advocate van de familie van Van Seggeren. "Ze zien haar wel als dader van de moord op Tjeerd. Alleen vinden ze het verschrikkelijk dat dit gebeurt en dat deze moeder vastzit. Want de kinderen van Tjeerd en de verdachte missen nu hun vader, maar ook hun moeder."