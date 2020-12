De Alde Feanen, Thialf of Thús: dit zijn de 41 nominaties voor de Arriva-treinen

19 van de 41 bestemmingen zijn in Fryslân en twee zijn in beide provincies: het Wad en de Lauwers. Sommige bestemmingen in Fryslân hebben in de nominaties de Nederlandse naam meegekregen, zoals Elfstedentocht, Holwerd aan Zee en de Oldehove.

Ruim 3.000 mensen bestemmingen ingezonden. Een jury met gedeputeerden uit beide provincies, NDC-hoofdredacteur Evert van Dijk, ondernemer Ben Woldring, kunstenaar Joop Mulder, schrijfster Nynke de Jong en Arriva-baas Anne Hettinga heeft daarna de volgende selectie gemaakt:

Fryslân: 11 Fountains, Bokwerd, Brandaris, De Alde Feanen, De Lauwers (ek yn Grinslân), De Potmarge, De Slachte, Elfstedentocht, Griend, Het Wad (ek yn Grinslân), Holwerd aan Zee, Kale Duinen, Middelsee, Oerol, Oldehove, Reaklif, Snitser Mar, Thialf, Thús, Woudagemaal, Zwarte Haan

Groningen: 't Roegwold, Blauwestad, d'Olle Grieze, De Drie Gezusters, De Lauwers (ek yn Fryslân), De Veenkoloniën, De Waterwolf, Doodstil, Graanrepubliek, Hangende Keukens, Het Wad (ek yn Fryslân), Hongerige Wolf, Hoornse Plas, Museumspoorlijn STAR, Noar hoes, Noorderhaven, Noorderzon, Noordpolderzijl, Peerd van Ome Loeks, Pieterpad, Ruiten Aa, Westerwolde

Stemmen kan tot en met zondag 6 december op arriva.nl/namenwedstrijd. Begin 2021 maakt Arriva de 18 definitieve namen bekend.