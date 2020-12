Pietblog: Piet Paulusma 35 jaar bij Omrop Fryslân

Piet vertelt dat er veel is gebeurd in de afgelopen 35 jaar. "De techniek is veranderd, natuurlijk, maar er is ook een toename in het aantal weerberichten geweest. We begonnen met drie per dag, dat zijn er nu veel meer." In die hele periode heeft hij zich maar vier keer verslapen voor het ochtendbericht. "Ik had er daarover flink de pest in, ik vond dat dat niet kon. Het was een paar keer in het weekend."

Hoe vaak hij het weer verkeerd heeft gehad, heeft hij echter niet geteld. "Ik weet nog wel van een keer, toen kwam ik uit Bakkeveen vandaan, en ik zag naar de lucht die slecht weer voorspelde. De weerkaarten hadden mooi weer voorspeld, maar de lucht had gelijk, het werd slecht weer."