Winkeliers moeten dragen mondkapjes checken: "Verantwoordelijk voor eigen winkel"

Dat is logisch, vindt burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden. "Het is jouw winkel, dus jij bent er verantwoordelijk voor wat er in je winkel gebeurt. Het is voor de handhavers ook onmogelijk om iedere winkel binnen te gaan om te kijken dat mensen zich eraan houden. Dus als je je winkel opent, moet je erop letten dat mensen een mondkapje dragen."

Boete of winkel dicht

Als de winkeliers dat niet doen, dan kunnen burgemeesters een boete opleggen of zelf de winkel sluiten. De mondkapjeplicht was volgens Buma vooral een wens van de Tweede Kamer. "Ik vind het goed dat de plicht er komt, maar als ik kijk naar Fryslân, dan houden veel mensen zich er al aan."

Afgelopen weekend was het druk in de stad, met mensen die inkopen deden voor de feestdagen. En ook de komende weken wordt drukte verwacht. Buma roept mensen op om vooral vroeg naar de winkels te gaan. "'s Ochtends is het nog steeds heel rustig, terwijl de winkels dan wel open gaan. Het is niet nodig om na de lunch de stad in te gaan. Ik snap het wel, het is een leuk uitje, maar alles is nu anders."