Verdachten Wolvega al langer in beeld: "Ze zorgden voor een angstcultuur"

Angstcultuur

Volgens burgemeester André van de Nadort van Weststellingwerf hielden de mannen zich niet alleen bezig met criminele activiteiten, maar waren ze ook 'intimiderend' aanwezig in Wolvega, voornamelijk in het horecagebied zorgden ze voor overlast en problemen: "De leden van deze groep gedragen zich alsof zij de baas zijn op straat", zegt Van de Nadort. "Ze zorgden voor een angstcultuur. Zo bezochten ze gemeenteraadsleden thuis en zorgden ze voor overlast bij het uitgaan. Ze lieten zich duidelijk horen in de kroegen en intimideerden anderen."

Het was voor de politie lastig om de zaak rond te krijgen, omdat veel mensen niet willen praten. "Maar dat gaat nu met al het bewijs lukken. Wel roepen we mensen op om hun verhaal nu ook te doen. Als je aanvaringen gehad hebt met deze groep, kunnen we dat in het dossier meenemen en de zaak aansterken." De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden aangehouden.