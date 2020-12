De politie voert op dit moment doorzoekingen uit in Wolvega en Heerenveen in verband met handel naar verdovende middelen, witwassen en het deelnemen aan een criminele organisatie. Daarbij zijn vijf mensen aangehouden: drie in Wolvega en twee in Heerenveen.

De politie geeft aan later dinsdag met meer informatie te komen over het onderzoek.