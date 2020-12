De Nachtwacht op ware grootte in Dokkumer verpleegcentrum De Waadwente

Van 1 tot 8 december 2020 is het voor bewoners van De Waadwente mogelijk om de Nachtwacht van dichtbij te kijken. Het Rijksmuseum heeft drie replica's gemaakt van De Nachtwacht op ware grootte. Twaalf weken lang maken de replica's een tour langs verpleeghuizen en seniorenlocaties in Nederland. De replica is de grootste en meest gedetailleerde foto die ooit van de Nachtwacht is gemaakt.

Oproep

"Wij zagen op internet een oproep, dus ik heb ons ervoor aangemeld", vertelt Alie Lucas van ZuidOostZorg, waar De Waadwente onder valt. "Dat zo'n bekend schilderij als De Nachtwacht bij ons te zien is, is natuurlijk uniek." De zorgorganisatie vindt kunst belangrijk en vindt dat haar bewoners daar toegang tot moeten kunnen hebben. "Kunst kan veel toegevoegde waarde hebben."

De Waadwente wil niet alleen aandacht besteden aan de schilder van De Nachtwacht, Rembrandt van Rijn, maar ook de grootmeester in haar bewoners in het licht zetten. "Iedereen is oude meester op zijn eigen vlak. We willen mensen vragen waar zij goed in zijn en daar een nieuwe expositie mee maken", legt Lucas uit.

Online tour

Naast de expositie van de replica zijn er onder andere ook een workshop en een online tour door het Rijksmuseum te volgen. In verband met de coronamaatregelen is het kunstwerk is voor bezoekers van buiten De Waadwente dagelijks te bezichtigen tussen 10.00 en 14.00 uur, behalve in het weekend.