Piet Paulusma 35 jaar bij Omrop Fryslân: "Het weer staat op de eerste plaats"

"Piet z'n interesse in het weer begon eind jaren '70. Toen deed hij een cursus van Teleac." Joke Hofstee, de voormalige echtgenoot van Piet Paulusma, weet eigenlijk niet beter dan dat het weer altijd eerst kwam in het leven van Piet. "Die cursus ben ik begonnen na een avond stappen met een vriend in Franeker", vertelt Piet Paulusma. "Dat was in een sneeuwwinter. Het regende eerste, daarna ging dat over in ijzel. Ik zei toen: dit gaat mis. En de volgende dag hadden we een pak sneeuw en kon niemand naar z'n werk. Toen dacht ik: dit kan ik wel!"

Waarnemingen

Joke: "Piet kocht de boeken, maar had geen tijd om het op televisie te volgen." Hij werd waarnemer: "Piet werkte destijds nog bij de PTT. Zijn dag begon altijd met een wandeling naar het weerhuisje in Franeker. Dat stond bij Blomketerp." De waarnemingen gaf hij door aan Hans de Jong, de man die hij later op zou volgen.