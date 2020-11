Ergernis over verhogen toeristenbelasting Appelscha

In november heeft de gemeenteraad van Ooststellingwerf al ingestemd met de verhoging van de toeristenbelasting, maar omdat de verordening in december nog vastgesteld moet worden, sturen de ondernemers nu een brandbrief. Ze denken dat met name groepsreizen, zoals die van scholen of bedrijven, een alternatief zoeken als de rekening ineens 40 procent hoger is. "Dit soort organisaties kampt met krappe budgetten, en hier vormt toeristenbelasting een onderdeel van het gehele budget", zegt Jan Henk Veenhouwer, voorzitter van Regio Appelscha 3.0.

Veenhouwer dankt dan ook dat de verhoging de gemeente niet veel zal opleveren, omdat de bezetting terug zal lopen. In een berekening op basis van zo'n 30 duizend overnachtingen, zou de verhoging de gemeente zo'n 12.000 euro meer op moeten leveren. En dat is volgens Veenhouwer 'peanuts' op een opbrengst van 300.000 euro aan toeristenbelasting.

"Maar voor de betreffende ondernemers is het van groot belang voor hun exploitatie. Daarnaast profiteren andere ondernemers zoals de slager, de bakker, de fietsenverhuur, en de supermarkt ook mee als de groepsaccommodaties goed bezet raken." Hij roept het gemeentebestuur dan ook op om hier rekening mee te houden.