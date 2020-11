Noodkreet van aardappelboeren bij Waddenzeekust

Met name poterboeren in het gebied net onder de Waddenzee komen met de noodkreet. De Waddenregio's zijn erg geschikt om pootaardappelen te verbouwen, maar dat komt steeds meer in het gedrang met de natuurdoelen voor dat gebied.

Het komt erop neer dat natuurorganisaties de dijken meer open willen hebben, zo komt er ook meer zout water achter de zeedijk en dat is niet goed voor de gewassen. In de Tweede Kamer wordt dinsdag gesproken over de conceptagenda Waddengebied 2050. Onderdeel daarvan is het meer openstellen van de dijken.