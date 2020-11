"Het is onbegrijpelijk dat het stichtingsbestuur net nu een bom legt"

Heerenveen

SC Heerenveen slaagde er niet in om laagvlieger ADO Den Haag te verslaan. Roelof de Vries heeft zich niet vermaakt zaterdagavond: "De wedstrijd was niet om aan te zien. Als je kijkt naar de kansen die ze creëren, dan is het niet zo slecht. Maar het is aan de bal heel matig." Volgens Arjen de Boer valt het wel mee met de kansen die de Feansters creëren. "Ik heb maar twee echte kansen gezien. Het was fantasieloos en inspiratieloos voetbal."

Een oorzaak daarvan is volgens Roelof de Vries dat tegenstandersdoor hebben waar het tegen Heerenveen te halen valt. "Ploegen proberen het centrale duo vast te zetten en de opbouw van Heerenveen over de linkerkant te laten gaan." Als Lucas Woudenberg dan de opbouw moet verzorgen, gaat het mis. "Het is een verschrikking", vindt Arjen de Boer.